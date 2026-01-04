Как безопасно кататься с ледяных горок — советы спасателей Башкирии

Важный момент. Заранее расскажите своему ребенку о правилах катания с горок. Перед стартом с горки он должен убедиться в том, что предыдущий малыш освободил трассу. Спускаться нужно только сидя или лежа на спине, никогда — головой вперед или стоя. Не нужно цепляться за соседа — иначе при столкновении травмируются оба. В конце горки нужно сразу отойти в сторону, чтобы тебя не сбили.