Как безопасно кататься с ледяных горок — советы спасателей Башкирии

Ледяные горки становятся любимым развлечением для детей, но восторг скорости иногда омрачается травмами, отметили спасатели. Поэтому очень важно учитывать несколько правил.
Выбор горки. Осмотрите спуск: он должен быть вдали от дорог, столбов и деревьев. Убедитесь, что в конце горки достаточно места для торможения. Отдавайте предпочтение оборудованным горкам с ограждениями.
Экипировка ребенка. Для нее лучше всего подойдут непромокаемые штаны и куртка. Они лучше всего защитят от холода и влаги. Варежки должны плотно прилегать к рукам и не спадать при скольжении. Оптимальная обувь для катания — с не скользящей подошвой.
Важный момент. Заранее расскажите своему ребенку о правилах катания с горок. Перед стартом с горки он должен убедиться в том, что предыдущий малыш освободил трассу. Спускаться нужно только сидя или лежа на спине, никогда — головой вперед или стоя. Не нужно цепляться за соседа — иначе при столкновении травмируются оба. В конце горки нужно сразу отойти в сторону, чтобы тебя не сбили.
Когда нужно остановить катание:
— на горке образовались опасные неровности или ямы;
— дети начинают толкаться и нарушать правила;
— при наступлении темноты без освещения;
— если ребенок промок. Существует реальный риск переохлаждения даже при активном движении.
