Как безопасно кататься с ледяных горок — советы спасателей Башкирии

В госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям назвали основные правила для родителей, чьи дети катаются сейчас на ледяных горках.

Источник: пресс-служба / госкомитета РБ по ЧС, архивное фото

Ледяные горки становятся любимым развлечением для детей, но восторг скорости иногда омрачается травмами, отметили спасатели. Поэтому очень важно учитывать несколько правил.

Выбор горки. Осмотрите спуск: он должен быть вдали от дорог, столбов и деревьев. Убедитесь, что в конце горки достаточно места для торможения. Отдавайте предпочтение оборудованным горкам с ограждениями.

Экипировка ребенка. Для нее лучше всего подойдут непромокаемые штаны и куртка. Они лучше всего защитят от холода и влаги. Варежки должны плотно прилегать к рукам и не спадать при скольжении. Оптимальная обувь для катания — с не скользящей подошвой.

Важный момент. Заранее расскажите своему ребенку о правилах катания с горок. Перед стартом с горки он должен убедиться в том, что предыдущий малыш освободил трассу. Спускаться нужно только сидя или лежа на спине, никогда — головой вперед или стоя. Не нужно цепляться за соседа — иначе при столкновении травмируются оба. В конце горки нужно сразу отойти в сторону, чтобы тебя не сбили.

Когда нужно остановить катание:

— на горке образовались опасные неровности или ямы;

— дети начинают толкаться и нарушать правила;

— при наступлении темноты без освещения;

— если ребенок промок. Существует реальный риск переохлаждения даже при активном движении.

Ранее жителям Башкирии объяснили, как избежать обморожения.