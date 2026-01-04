Новосибирским пенсионерам объяснили пересчет пенсий после увольнения

Работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались с 2016 по 2024 год, получат компенсацию за все пропущенные индексации после увольнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Нилов напомнил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров, приостановленная в 2016 году, была возобновлена с прошлого года. Таким образом, при завершении трудовой деятельности пенсия будет доиндексирована с учетом всех пропущенных повышений.
Также депутат подчеркнул, что неработающие пенсионеры могут получать доплату до уровня регионального прожиточного минимума, если их доход ниже этой планки. Для работающих пенсионеров такая доплата возобновляется после увольнения.
Кроме того, Нилов отметил, что каждый год 1 августа работающим пенсионерам проводится перерасчёт пенсии за счёт накопленных пенсионных баллов. Однако, по мнению Нилова, ограничение в три балла в год является несправедливым, так как по общим правилам можно заработать до десяти баллов.
На середину 2025 года средняя пенсия работающих пенсионеров была почти на 3 тысячи рублей меньше, чем у неработающих. В России насчитывается более 7,3 миллиона работающих пенсионеров. С 1 января 2026 года все страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%.