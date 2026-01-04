Новосибирским пенсионерам объяснили пересчет пенсий после увольнения

Кроме того, Нилов отметил, что каждый год 1 августа работающим пенсионерам проводится перерасчёт пенсии за счёт накопленных пенсионных баллов. Однако, по мнению Нилова, ограничение в три балла в год является несправедливым, так как по общим правилам можно заработать до десяти баллов.