Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский снова публично оконфузился: вместо даты сказал про секс

Зеленский оговорился на английском о предстоящей встрече в Париже.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке, выразив надежду на «встречу с сексом» в Париже. Это произошло во время выстления перед европейскими советниками по нацбезопасности. Видео с речью было опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Зеленский оговорился, сказав по-английски «sex scene» («сцена секса») вместо слова «sixth» («шестое»), имея в виду дату.

При этом оговорка осталась без комментариев со стороны аудитории. Зеленский, не прерываясь, продолжил свое выступление и перешел к теме подготовки к предстоящей встрече с представителями США.

Во Франции 6 января запланирована встреча лидеров «коалиции желающих».

До этого главарь киевского режима выразил мнение, что после консультаций с так называемой «коалицией желающих» появился реальный шанс на окончание боевых действий.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше