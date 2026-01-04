Киевский главарь Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке, выразив надежду на «встречу с сексом» в Париже. Это произошло во время выстления перед европейскими советниками по нацбезопасности. Видео с речью было опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Зеленский оговорился, сказав по-английски «sex scene» («сцена секса») вместо слова «sixth» («шестое»), имея в виду дату.
При этом оговорка осталась без комментариев со стороны аудитории. Зеленский, не прерываясь, продолжил свое выступление и перешел к теме подготовки к предстоящей встрече с представителями США.
Во Франции 6 января запланирована встреча лидеров «коалиции желающих».
До этого главарь киевского режима выразил мнение, что после консультаций с так называемой «коалицией желающих» появился реальный шанс на окончание боевых действий.