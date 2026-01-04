В России появится должность врача по здоровому долголетию

Согласно документу, Министерство здравоохранения РФ должно включить в номенклатуру медицинских должностей новую единицу — «врач по медицине здорового долголетия». Сделать это необходимо до 1 апреля.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство направило в Минздрав заявку, чтобы получить разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака. Речь идёт о втором препарате в этой линейке. Если заявку одобрят, проект перейдёт в практическую плоскость — к применению в рамках клинического контура.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.