В России появится должность врача по здоровому долголетию

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство направило в Минздрав заявку, чтобы получить разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака. Речь идёт о втором препарате в этой линейке. Если заявку одобрят, проект перейдёт в практическую плоскость — к применению в рамках клинического контура.