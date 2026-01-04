Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появится должность врача по здоровому долголетию

В 2026 году в России будет официально введена должность врача по здоровому долголетию. Об этом свидетельствует правительственный документ, имеющийся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно документу, Министерство здравоохранения РФ должно включить в номенклатуру медицинских должностей новую единицу — «врач по медицине здорового долголетия». Сделать это необходимо до 1 апреля.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство направило в Минздрав заявку, чтобы получить разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака. Речь идёт о втором препарате в этой линейке. Если заявку одобрят, проект перейдёт в практическую плоскость — к применению в рамках клинического контура.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.