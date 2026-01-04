Власти Приморья о росте турпотока после введения безвиза с Китаем

Введение безвизового режима с Китаем уже привело к значительному росту числа туристов в Приморье и изменило модель их путешествий. Граждане КНР теперь активно планируют индивидуальные поездки, самостоятельно бронируя опции через приложения.
Как сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко, за декабрь 2025 года туристический поток из Китая увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенностью стал рост именно самостоятельных путешественников.
«Уже активно готовятся новые маршруты, улучшаются сервис и безопасность», — отметила министр. За девять месяцев текущего года регион уже принял около 416 тысяч китайских туристов, а летний турпоток в целом вырос на 23%.
Безвизовый режим для групповых и индивидуальных поездок граждан КНР в Россию был введён 1 декабря 2025 года указом президента РФ Владимира Путина. Он действует на основе взаимности до 14 сентября 2026 года, разрешая пребывание до 30 дней. Китай ввёл аналогичные условия для россиян ранее, с 15 сентября.