Власти Приморья о росте турпотока после введения безвиза с Китаем

Безвизовый режим для групповых и индивидуальных поездок граждан КНР в Россию был введён 1 декабря 2025 года указом президента РФ Владимира Путина. Он действует на основе взаимности до 14 сентября 2026 года, разрешая пребывание до 30 дней. Китай ввёл аналогичные условия для россиян ранее, с 15 сентября.