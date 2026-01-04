Ричмонд
Зеленский заявил, что ждёт военных Британии и Франции на Украине

Зеленский высказался о том, что ожидает военное присутствие Британии и Франции на украинской территории «сразу после прекращения огня».

Источник: Аргументы и факты

Зеленский высказался о том, что он ожидает военное присутствие Британии и Франции на Украине «сразу после прекращения огня», сообщает РИА Новости.

«Главенствующими в коалиции являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное — оно обязательно… Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — цитирует агентство его высказывание.

Оно прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Зеленский утверждает, что речь идёт о мониторинге прекращения огня, поддержке Вооружённых сил Украины «средствами и оружием», а также «технологиях, разведке и тренировочных миссиях».

Зеленский признался, что «окончательный документ с деталями» в настоящее время не подготовлен.

Напомним, в Российской Федерации неоднократно заявляли, что присутствие иностранных контингентов на территории Украины является недопустимым.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что так называемая коалиция желающих встретится в начале января во французской столице для «завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности» украинской стороне.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше