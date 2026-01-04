Вплоть до ареста: пенсионеров предупредили о пяти запретах

Однако вместе с этим у пенсионеров есть и ряд обязательств, нарушать которые нельзя, поскольку за это предусмотрена серьезная ответственность, включая уголовную, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом всех пожилых граждан предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова. По ее словам, в соответствии со статьей 159.2 Уголовного кодекса РФ, мошенничество при получении социальных выплат карается законом.
Первое, что необходимо учитывать, — это то, что нельзя получать пенсию или льготы сразу по двум основаниям одновременно. Обычно правила предоставления льгот предусматривают возможность выбора, если у гражданина есть право на льготы по нескольким основаниям, например, будучи инвалидом и ветераном труда.
В таком случае он может выбрать лишь одно из этих прав, а получать их по нескольку раз запрещается. Аналогично запрещено одновременно получать две пенсии, например, если гражданин получает пенсию по старости и также ведомственное обеспечение за выслугу лет, которое он не сообщил, может возникнуть переплата, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.
Второй важный запрет касается получения доплат за иждивенца. Если пенсионеру предоставлена доплата за совершеннолетнего иждивенца, то при его отчислении из очной формы обучения он обязан немедленно сообщить об этом в Социальный фонд, чтобы прекратить выплату, иначе возможна переплата. Такие нарушения фиксируют и могут привести к необходимости возврата неусвоенных денег, а также к административной или уголовной ответственности.
Третий запрет связан с оказанием ухода за нетрудоспособными родственниками. Выдача компенсационной выплаты в размере 1200 рублей ежемесячно оформляется лишь для тех, кто ухаживает за старше 80 лет, инвалидом 1 группы или человеком, признанным нуждающимся в посторонней помощи.
Сама процедура регистрации этой выплаты для пенсионеров запрещена: правила позволяют ее получать только трудоспособным неработающим гражданам, которые не получали и не получают пенсию или пособие по безработице. Поэтому многим пенсионерам, несмотря на фактический уход за престарелыми или больными родственниками, не оформляют социальную доплату.
Нельзя также игнорировать необходимость уведомления Социального фонда о переезде. Пенсионеры обязаны своевременно сообщать о смене места жительства, особенно если переезд осуществляется за пределы региона или в другую страну.
В противном случае могут возникнуть переплаты или даже уголовное преследование: например, если пенсионер переезжает из северного региона, где у него есть льготы, в регион без таких льгот, или покидает территорию России, получая социальные выплаты, предназначенные только для постоянных жителей РФ. Также сам факт переезда за границу без уведомления СФР может стать основанием для взыскания и даже уголовного преследования.
Пятый важный запрет касается совмещения работы и получения отдельных видов социальных выплат. Такие ограничения имеются по многим видам доплат, например, к пенсии до прожиточного минимума, за сельский стаж, по старости при недостаточном стаже или баллах, а также досрочных пенсий по направлению от службы занятости или пособий по случаю потери кормильца. В каждом из этих случаев пенсионер, который начал работать и при этом получает данные выплаты, обязан уведомлять СФР. В противном случае выплаты могут быть прекращены и, при необходимости, взысканы.