Вплоть до ареста: пенсионеров предупредили о пяти запретах

Пятый важный запрет касается совмещения работы и получения отдельных видов социальных выплат. Такие ограничения имеются по многим видам доплат, например, к пенсии до прожиточного минимума, за сельский стаж, по старости при недостаточном стаже или баллах, а также досрочных пенсий по направлению от службы занятости или пособий по случаю потери кормильца. В каждом из этих случаев пенсионер, который начал работать и при этом получает данные выплаты, обязан уведомлять СФР. В противном случае выплаты могут быть прекращены и, при необходимости, взысканы.