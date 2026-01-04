Ричмонд
Хабаровские курсанты центра «Воин» получили высшие звания

Выдающихся результатов достигли 12 человек.

Источник: Хабаровский край сегодня

Степень отличия «Курсант-гвардеец» получили 12 воспитанников хабаровского филиала Центра «ВОИН» за высокие показатели в освоении программы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соответствующий приказ подписал директор учреждения Дмитрий Шевченко.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, всего звание «Курсант-гвардеец» было присвоено 88 ребятам из 15 регионов России и ещё 327 воспитанников стали «Курсантами-бойцами». Торжественные церемонии вручения знаков отличия состоялось накануне.

Отметим, что система ступеней отличия воспитанникам Центра «ВОИН» внедрена по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председателя наблюдательного совета организации Юрия Трутнева.

— Внедрение системы ступеней отличия делает обучение курсантов в Центре «ВОИН» более мотивирующим, а оценку прохождения обучения более справедливой. Каждый видит, что признание приходит через поступки и верность делу. Они укрепляют дух соревнования, взаимного уважения и ответственности, вдохновляют курсантов на новые достижения, делают их вклад в жизнь Центра «ВОИН» видимым и почётным, — сказал Юрий Трутнев.

«Курсанты-бойцы» Центра «ВОИН» добились заметных успехов в военно-патриотической и спортивной деятельности. Они регулярно участвуют в различных соревнованиях, представляя свой Центр. Курсанты демонстрируют высокий уровень дисциплины, строго соблюдают Кодекс Чести и следуют символическим традициям и культуре «ВОИНА».

«Курсанты-гвардейцы» — это элитные воспитанники Центра «ВОИН», чьи достижения в военно-патриотической работе и спорте особенно выделяются. Среди них можно найти участников и победителей военно-тактических состязаний «Путь ВОИНа». Они также входят в состав команд Центра «ВОИН», выступающих в военно-тактической игре «Зарница 2.0». Кроме того, курсанты-гвардейцы являются призёрами и победителями множества спортивных соревнований.

Как уточнили в хабаровском филиале Центра, подавляющее большинство наших курсантов, получивших степень «Курсант-гвардеец», — это те, кто представляют филиал Центра на соревнованиях разного уровня, в том числе и «Путь ВОИНа».

