Хабаровские курсанты центра «Воин» получили высшие звания

— Внедрение системы ступеней отличия делает обучение курсантов в Центре «ВОИН» более мотивирующим, а оценку прохождения обучения более справедливой. Каждый видит, что признание приходит через поступки и верность делу. Они укрепляют дух соревнования, взаимного уважения и ответственности, вдохновляют курсантов на новые достижения, делают их вклад в жизнь Центра «ВОИН» видимым и почётным, — сказал Юрий Трутнев.