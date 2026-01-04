У защитника омского «Авангарда» Семена Чистякова родился сын

3 января 2026 года пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила радостную новость. Супруга защитника Семена Чистякова родила мальчика.
«В большой ястребиной семье прибавление! Рост — 56 см, вес — 3 972 г. Судя по всему, будущий нападающий. Здоровья малышу и родителям!», — говорится в сообщении.
Напомним, 24-летний спортсмен выступает за омский клуб с 2020 года. В составе «Авангарда» Семен Чистяков стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году и бронзовым призером чемпионата КХЛ в сезоне 2022/2023. Всего за команду он провел более 350 матчей.
В декабре 2025 года о скором пополнении также объявила семья капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова.