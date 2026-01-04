Россиянам рассказали, как составить работающий список желаний

«Я предлагаю сделать ревизию своих желаний и приблизиться к их исполнению с помощью простой психологической техники. Не бойтесь своих желаний. Существует популярное заблуждение, что наши желания — это наша слабость. Не верьте этому. Желания — это сила человека. Главное — грамотно ею распорядиться», — пояснила эксперт.