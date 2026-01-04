Россиянам рассказали, как составить работающий список желаний

Каникулы — не только отдых, но и время для планирования и постановки целей. Многие задумываются о Новом годе, строят мечты и ставят перед собой новые задачи. Психолог Василиса Аверьянова рассказала KP.RU, как составить реально работающий список желаний.
«Я предлагаю сделать ревизию своих желаний и приблизиться к их исполнению с помощью простой психологической техники. Не бойтесь своих желаний. Существует популярное заблуждение, что наши желания — это наша слабость. Не верьте этому. Желания — это сила человека. Главное — грамотно ею распорядиться», — пояснила эксперт.
Чтобы желания начали сбиваться, достаточно ручки, бумаги и получаса времени. Аверьянова предлагает простую технику: сначала записать все свои желания, затем выделить самые значимые и рассортировать их по степени важности.
Следующий шаг — проверка реалистичности целей. Если мечта требует больших усилий и нескольких лет на реализацию, лучше разбить ее на конкретные и выполнимые шаги. Например, вместо «научиться танцевать танго» сразу на год можно записать «поступить на курсы танцев». Это помогает реально приблизиться к исполнению желаний.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему после Нового года килограммы не уходят. По ее словам, этому могут мешать слишком строгие диеты.