Стали известны условия, на которых в 2026-ом будут назначать пенсию по старости

В этом году на страховую пенсию по старости смогут претендовать женщины 1967 года рождения (достигшие 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (достигшие 64 лет). Обязательными условиями остаются наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). При соблюдении всех условий Социальный фонд назначит выплаты автоматически.
«В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей», — отметил эксперт.
Ранее российские власти закрепили за пенсионерами защиту от инфляции: страховые пенсии по старости будут индексироваться не ниже её уровня. Мера напрямую повысит качество жизни пожилых, обеспечив финансовую подушку. Страховые пенсии — самые массовые: по старости, инвалидности или потере кормильца. Их размер — фиксированная выплата плюс баллы ИПК от стажа и зарплаты. В 2026-м их уже подняли на 7,6% с 1 января, объединив индексацию по инфляции и росту зарплат. Дальше — с 1 февраля и 1 апреля ежегодно, а работающим пенсионерам — перерасчёт с 1 августа по взносам прошлого года.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.