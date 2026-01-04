Стали известны условия, на которых в 2026-ом будут назначать пенсию по старости

Ранее российские власти закрепили за пенсионерами защиту от инфляции: страховые пенсии по старости будут индексироваться не ниже её уровня. Мера напрямую повысит качество жизни пожилых, обеспечив финансовую подушку. Страховые пенсии — самые массовые: по старости, инвалидности или потере кормильца. Их размер — фиксированная выплата плюс баллы ИПК от стажа и зарплаты. В 2026-м их уже подняли на 7,6% с 1 января, объединив индексацию по инфляции и росту зарплат. Дальше — с 1 февраля и 1 апреля ежегодно, а работающим пенсионерам — перерасчёт с 1 августа по взносам прошлого года.