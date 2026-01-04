На Карибах застряли тысячи туристов: авиасообщение приостановили из-за ударов США по Венесуэле

Тысячи туристов застряли на Карибских островах, так как авиасообщение было прервано из-за атаки США на Венесуэлу, пишет издание Daily Mail.
«Тысячи туристов оказались в ловушке на Карибах после того, как полеты были приостановлены из-за задержания президентом США Николаса Мадуро», — говорится в сообщении.
Как сообщает Daily Mail, туристы боятся неопределенных задержек из-за последствий ударов США. Авиакомпания American Airlines отменила рейсы в 19 аэропортов региона, включая острова Барбадос и Пуэрто-Рико. 3 января президент США Дональд Трамп сообщил о массированном ударе по Венесуэле.
При этом у стен Белого дома начался митинг против агрессивных действий США в отношении Венесуэлы. Протестующие подняли плакаты с надписями «Нет войне с Венесуэлой», «Никто не голосовал за войну», «Трамп — военный преступник».