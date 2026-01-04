Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Карибах застряли тысячи туристов: авиасообщение приостановили из-за ударов США по Венесуэле

Daily Mail: тысячи туристов застряли на Карибах из-за ударов по Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи туристов застряли на Карибских островах, так как авиасообщение было прервано из-за атаки США на Венесуэлу, пишет издание Daily Mail.

«Тысячи туристов оказались в ловушке на Карибах после того, как полеты были приостановлены из-за задержания президентом США Николаса Мадуро», — говорится в сообщении.

Как сообщает Daily Mail, туристы боятся неопределенных задержек из-за последствий ударов США. Авиакомпания American Airlines отменила рейсы в 19 аэропортов региона, включая острова Барбадос и Пуэрто-Рико. 3 января президент США Дональд Трамп сообщил о массированном ударе по Венесуэле.

При этом у стен Белого дома начался митинг против агрессивных действий США в отношении Венесуэлы. Протестующие подняли плакаты с надписями «Нет войне с Венесуэлой», «Никто не голосовал за войну», «Трамп — военный преступник».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше