Диетолог Селезнева сказала, как сбросить до 2 кг за новогодние каникулы

Сбросить вес в конце новогодних праздников поможет возвращение к привычному режиму питания и увеличение физических нагрузок, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
Специалист посоветовала возвращаться к привычному режиму питания хотя бы с 8 января.
«За несколько дней до нового года следует убрать тяжелые блюда — майонез, сладости, алкоголь. Тогда организм успеет прийти в себя, в первую очередь уйдет лишняя вода, которая задерживается в организме после употребления деликатесов. Если к этому добавить еще и физическую активность, то за несколько дней можно вернуться в форму», — пояснила диетолог.
Селезнева подчеркнула, что таким образом можно сбросить до двух набранных за новогодние каникулы килограмм.
«Нет ничего страшного, если вы немного побаловались вкусняшками. Когда же ещё баловаться, если не в праздники? Но при этом нужно понимать, что не надо затягивать с возвращением к привычному режиму питания и привычным продуктам», — добавила специалист.
