Диетолог Селезнева сказала, как сбросить до 2 кг за новогодние каникулы

«За несколько дней до нового года следует убрать тяжелые блюда — майонез, сладости, алкоголь. Тогда организм успеет прийти в себя, в первую очередь уйдет лишняя вода, которая задерживается в организме после употребления деликатесов. Если к этому добавить еще и физическую активность, то за несколько дней можно вернуться в форму», — пояснила диетолог.