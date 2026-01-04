Ричмонд
Диетолог Селезнева сказала, как сбросить до 2 кг за новогодние каникулы

Диетолог Татьяна Селезнева отметила, что основной причиной набора лишних килограммов в новогодние праздники является переедание.

Источник: Аргументы и факты

Сбросить вес в конце новогодних праздников поможет возвращение к привычному режиму питания и увеличение физических нагрузок, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

Специалист посоветовала возвращаться к привычному режиму питания хотя бы с 8 января.

«За несколько дней до нового года следует убрать тяжелые блюда — майонез, сладости, алкоголь. Тогда организм успеет прийти в себя, в первую очередь уйдет лишняя вода, которая задерживается в организме после употребления деликатесов. Если к этому добавить еще и физическую активность, то за несколько дней можно вернуться в форму», — пояснила диетолог.

Селезнева подчеркнула, что таким образом можно сбросить до двух набранных за новогодние каникулы килограмм.

«Нет ничего страшного, если вы немного побаловались вкусняшками. Когда же ещё баловаться, если не в праздники? Но при этом нужно понимать, что не надо затягивать с возвращением к привычному режиму питания и привычным продуктам», — добавила специалист.

Ранее диетолог Поляков сказал, сколько можно доедать новогодние салаты.