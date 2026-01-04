На сколько опустели кошельки свердловчан из-за роста цен на еду

Теперь за минимальный продуктовый набор надо выложить почти на тысячу рублей больше.
В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания в 2025 году выросла почти на тысячу — а именно на 870 рублей. Такой вывод следует из данных, опубликованных на официальных сайтах Росстата и Свердловскстата. Что именно подорожало и на сколько — в заметке URA.RU.
Ситуация в России.
По предварительным данным Росстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по России в декабре 2025 года составила около 6 350 рублей, увеличившись за год приблизительно на 12−14%. Этот рост был обусловлен инфляцией, изменениями на рынках продовольствия и в логистике.
Ситуация в Свердловской области.
В Свердловской области, согласно информации Свердловскстата, рост оказался более выраженным. Если на 1 декабря 2024 года минимальный набор в регионе стоил в среднем 5 980 рублей, то на 1 декабря 2025 года его стоимость достигла 6 850 ₽ Таким образом, за минувший год продовольственная корзина для свердловчан стала дороже примерно на 870 рублей, или на 14,5%.
Что подорожало больше всего?
Больше всего в регионе подорожали фрукты и овощи. Так, цены на картофель, лук, морковь и яблоки взлетели в среднем на 18−25%. Это связано прежде всего с сезонным фактором и увеличением логистических издержек. Подорожала и молочная продукция: цены н молоко, сметану и сыры выросли примерно на 15−20%. Основные причины — рост себестоимости сырья и производства. Кроме того, пшеничный хлеб, гречневая и овсяная крупы подорожали на 12−17%. Цены на яйца и мясо птицы увеличились за год примерно на 10−15%.