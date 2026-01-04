На сколько опустели кошельки свердловчан из-за роста цен на еду

Больше всего в регионе подорожали фрукты и овощи. Так, цены на картофель, лук, морковь и яблоки взлетели в среднем на 18−25%. Это связано прежде всего с сезонным фактором и увеличением логистических издержек. Подорожала и молочная продукция: цены н молоко, сметану и сыры выросли примерно на 15−20%. Основные причины — рост себестоимости сырья и производства. Кроме того, пшеничный хлеб, гречневая и овсяная крупы подорожали на 12−17%. Цены на яйца и мясо птицы увеличились за год примерно на 10−15%.