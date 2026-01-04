Berliner Zeitung: Соединенные Штаты послали сигнал Украине операцией в Венесуэле

Операция Соединенных Штатов Америки против венесуэльского президента Николаса Мадуро стала серьезным сигналом Украине. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.
— Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте, — заявил военный ВСУ в беседе с газетой.
Многие украинцы подозревают, что Штаты потеряли интерес к прекращению конфликта на Украине, сконцентрировавшись на американском континенте, сказано в статье.
При этом автор материала отметил, что такой взгляд был бы слишком узким, так как американский президент Дональд Трамп «всегда рассчитывает издержки и выгоды власти».
На прошедшей 3 января пресс-конференции, посвященной операции по захвату Николаса Мадуро, Дональд Трамп не обошел стороной российско-украинский конфликт. Он в очередной раз сказал, что раньше считал столкновение Москвы и Киева «самым легким конфликтом», но до сих пор не смог с ним разобраться.
Многие переживают, что операция Штатов в Венесуэле может негативно сказаться на переговорном процессе вокруг Украины. Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Межуев заявил, что американского лидера станет сложно воспринимать как миротворца на переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за его операции в Венесуэле.