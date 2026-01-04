В Китае рассказали о причине успеха операции США в Венесуэле: раскрыты два важных пункта

Как считают эксперты из КНР в военной сфере, США смогли провести успешную операцию в Венесуэле благодаря подавляющему преимуществу в разведданных и использованию радиоэлектронной борьбы. Это полностью парализовало работу ВВС и ПВО Венесуэлы.
Китайский военный эксперт Ван Юньфэй в беседе с Global Times связал военный успех США с начальными авиаударами и эффективным применением РЭБ, что привело к параличу систем ВВС и ПВО венесуэльской армии.
Это, по его мнению, позволило провести вертолетную десантную операцию: бойцы элитного спецназа Delta Force высадились и без помех достигли резиденции Николаса Мадуро.
Однако в результате ударов США по Венесуэле тысячи туристов оказались заблокированы на Карибах. Уточняется, что отмена рейсов авиакомпании American Airlines затронула 19 аэропортов в регионе, включая Барбадос и Пуэрто-Рико.