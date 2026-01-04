Ричмонд
The Guardian назвала новые цели Трампа после Венесуэлы

Следующими целями президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после Венесуэлы могут стать Иран и Дания, пишет The Guardian.

Источник: Аргументы и факты

Следующими целями Соединённых Штатов после Венесуэлы могут стать Иран и Дания, пишет The Guardian.

В материале издания из Британии сказано, что действия Дональда Трампа «ускоряют переход к миру, где конкурируют сферы влияния». Автор уточнил, что «исход борьбы будет определяться военной мощью», а также готовностью её применять.

«События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям», — говорится в публикации.

Автор отметил, что недавно Трамп рассказал, что США «встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих». Кроме того, представители Трампа выказывались об установлении контроля над Гренландией любыми средствами.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. В Сети были опубликованы кадры, судя по которым, они находятся на американской военной базе в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что МИД РФ обратился к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

