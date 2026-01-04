Новосибирцам напомнили о мерах защиты от телефонных мошенников

Следственный комитет России опубликовал рекомендации по защите от телефонных мошенников. Старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров разъяснил основные правила безопасности. Об этом пишет Сиб.фм.
По его словам, важно критически относиться к информации от незнакомых абонентов, особенно если разговор касается денег или банковских счетов. Захаров подчеркнул, что нельзя сообщать по телефону личные данные и всегда стоит перезвонить в банк по официальному номеру для проверки информации.
Эксперт также предупредил о мошенниках, которые могут отправить сообщения о якобы блокировке счета. В таких случаях рекомендуется напрямую связываться с банком для уточнения данных. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают личные данные по телефону.
Кроме того, Захаров призвал сохранять спокойствие, если неизвестные сообщают о чрезвычайной ситуации с родственниками. В подобных случаях следует сразу же связаться с близким человеком и проверить информацию.