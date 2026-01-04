Новосибирцам напомнили о мерах защиты от телефонных мошенников

По его словам, важно критически относиться к информации от незнакомых абонентов, особенно если разговор касается денег или банковских счетов. Захаров подчеркнул, что нельзя сообщать по телефону личные данные и всегда стоит перезвонить в банк по официальному номеру для проверки информации.