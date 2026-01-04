Должность врача по здоровому долголетию введут в России

Должность врача по здоровому долголетию появится в России уже в 2026 году. Соответствующее решение следует из документа правительства РФ.
Уточняется, что Министерство здравоохранения до 1 апреля должно добавить в номенклатуру должностей медицинских работников должность «врач по медицине здорового долголетия», передает РИА Новости.
15 декабря сообщалось, что самой старшей жительнице Москвы исполнилось 108 лет, при этом возраст более 1,2 тысячи горожан превысил 100 лет. Более того, в столице живут 416,7 тысячи человек старше 80 лет.
Академик РАН Александр Сергеев рассказал, что активную жизнь человека можно продлить до 120 лет при условии раннего мониторинга и профилактических мероприятий. По его словам, для постоянной оценки состояния здоровья будут применяться биомедицинские и цифровые технологии.
До этого специалист по изучению долголетия Дэн Буэттнер рассказал, что итальянский суп минестроне на завтрак помогает ему сохранять здоровье, опережающее его биологический возраст.