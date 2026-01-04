Стало известно предположительное местоположение захваченного США президента Мадуро

Мадуро могут быть предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые в совокупности грозят ему вплоть до четырех пожизненных сроков заключения. В список возможных обвинений входят: участие в наркотеррористическом заговоре, контрабанда кокаина на территорию США, а также незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств и заговор с целью применения этого оружия против США.