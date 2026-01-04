Ричмонд
Стало известно предположительное местоположение захваченного США президента Мадуро

Президента Мадуро, предположительно, привезли в изолятор в Бруклине.

Источник: Комсомольская правда

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, доставили в следственный изолятор, расположенный в бруклинском районе Нью-Йорка. Об этом информирует CNN.

Обстановку вокруг изолятора описывают как напряженную: в небе дежурят несколько вертолетов, а на земле несут службу усиленные наряды полиции. Точный способ транспортировки Мадуро — по воздуху или автомобильным кортежем — пока остается неизвестным.

Ранее самолет, на борту которого, как предполагается, находился Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк. Затем кортеж направился в штаб-квартиру DEA. Сообщалось, что следующей точкой маршрута должен стать именно центр предварительного заключения в Бруклине.

Этим событиям предшествовала тревожная ночь на субботу в Каракасе, где прогремели взрывы. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о нанесении Соединенными Штатами масштабных ударов. Он также сообщил, что Мадуро был захвачен и вывезен из Венесуэлы вместе со своей супругой Силией Флорес.

Генеральный прокурор США Памела Бонди подтвердила, что венесуэльский лидер вскоре предстанет перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. По информации кабельного канала NewsNation, судебное слушание может состояться уже 5 января.

Мадуро могут быть предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые в совокупности грозят ему вплоть до четырех пожизненных сроков заключения. В список возможных обвинений входят: участие в наркотеррористическом заговоре, контрабанда кокаина на территорию США, а также незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств и заговор с целью применения этого оружия против США.

