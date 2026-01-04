Силы ПВО уничтожили БПЛА на севере Ростовской области

В ночь на 4 января в Ростовской области ликвидировали БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
— Ночью беспилотник уничтожен в Верхнедонском районе. Никто из людей не пострадал, — сообщил Юрий Слюсарь.
Информация о разрушениях на земле не поступала.
Напомним, вчера глава региона рассказал о воздушной атаке в других территориях региона. Ущерб зафиксировали в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района и слободе Семено-Камышенской Чертковского района.
