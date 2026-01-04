Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили БПЛА на севере Ростовской области

Губернатор сообщил о воздушной атаке в Верхнедонском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 января в Ростовской области ликвидировали БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

— Ночью беспилотник уничтожен в Верхнедонском районе. Никто из людей не пострадал, — сообщил Юрий Слюсарь.

Информация о разрушениях на земле не поступала.

Напомним, вчера глава региона рассказал о воздушной атаке в других территориях региона. Ущерб зафиксировали в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района и слободе Семено-Камышенской Чертковского района.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше