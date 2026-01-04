Венесуэла только начало: на Западе перечислили следующие возможные цели Белого дома

Британская газета The Guardian высказала предположение, что после событий в Венесуэле следующей целью американской администрации могут стать Иран и Дания. По мнению издания, резкие действия администрации Дональда Трампа способны ускорить глобальный переход к миру, разделенному на конкурирующие сферы влияния, где исход противостояния будет решаться военной силой и готовностью ее применить.
В материале отмечается, что стремительное развитие ситуации в Венесуэле должно вызвать немедленную тревогу у правительств именно этих двух стран. Причина, как пишет газета, в том, что президент США неоднократно демонстрировал готовность к радикальным шагам в отношении и Тегерана, и Копенгагена.
В качестве подтверждения The Guardian напоминает о недавних заявлениях американского лидера. Всего несколько дней назад Трамп обещал, что Соединенные Штаты встанут на защиту иранских протестующих. Параллельно, как указывает издание, официальные представители его администрации продолжают настойчивые разговоры об установлении контроля над гренландской территорией.
Напомним, что американские власти перевезли Николаса Мадуро в судебный округ США, где действует смертная казнь. Это создает теоретическую возможность применения к нему высшей меры наказания.
Поводом стали обвинения в наркотерроризме, которые выдвинула прокуратура США. Генеральный прокурор Памела Бонди обвинила венесуэльского лидера в участии в преступном сговоре.