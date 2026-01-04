Президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, который преследует каждого, кто не разделяет его взгляды в стране. Об этом заявил экс-советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
— Он диктатор. Он ввел военное положение (…) Если вы в Раде и являетесь частью партии оппозиции, то вас, вероятно, арестуют, — сказал Флинн в интервью агентству РИА Новости.
До этого глава израильского мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» Дани Даян запретил украинскому президенту выступать с речью в комплексе. По его словам, на Украине были не только жертвы холокоста, но и соучастники преступления.
При этом Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение конфликту с Россией. В своем обращении он добавил, что мирное соглашение готово на 90 процентов. Оставшиеся 10 процентов, по словам Зеленского, являются самыми важными.
СМИ сообщали, что на встрече с Зеленским во Флориде президент США Дональд Трамп проявил «грубое, оскорбительное и даже жестокое» отношение и продемонстрировал «полное и абсолютное невежество».