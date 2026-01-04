Стали известны условия назначения пенсии по старости в 2026 году

Условия назначения страховой пенсии по старости в 2026 году претерпят изменения. Как сообщила агентству «Прайм» доцент Жанна Ивановская, право на получение пенсии в этом году получат женщины 1967 года рождения, достигшие 59 лет, и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. Обязательными требованиями остаются наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
При этом подача заявлений не потребуется — Социальный фонд России будет назначать выплаты автоматически при наличии всех оснований. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2026 году составит 9 584 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 145,69 до 156,76 рублей.
Кроме того, с 1 января страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров уже проиндексированы на 7,6%, в результате чего средний размер выплаты превысил 27 тысяч рублей в месяц. Следующая индексация социальных пенсий и ряда других выплат запланирована на 1 апреля.
Ранее сообщалось, что в России введут должность врача по здоровому долголетию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.