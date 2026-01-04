Стали известны условия назначения пенсии по старости в 2026 году

Условия назначения страховой пенсии по старости в 2026 году претерпят изменения. Как сообщила агентству «Прайм» доцент Жанна Ивановская, право на получение пенсии в этом году получат женщины 1967 года рождения, достигшие 59 лет, и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. Обязательными требованиями остаются наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).