Астрономы зафиксировали загадочную частицу с энергией выше земных пределов

По словам ученых, частица обладает огромной энергией, но ее источник неизвестен.
Астрономы сообщили об обнаружении необычной космической частицы, которая ударила по Земле с энергией, недостижимой для современных технологий. По словам ученых из астрономического сообщества All Day Astronomy, объект появился «из ниоткуда» и не имеет видимого источника в космосе.
«Таинственная космическая “пуля” поразила Землю — с энергией, превосходящей все, что могут создать люди, — и она пришла “из ниоткуда”. Если бы оно пришло издалека, оно не должно было бы быть таким мощным», — сказано в сообщении исследователей, которое опубликовано в соцсети X.
По их утверждению, если бы частица прибыла из глубин космоса, по пути она утратила бы столь высокую энергию, а астрономам удалось бы зафиксировать область ее происхождения. Однако в нынешней ситуации источник обнаружить не удается, и ученые затрудняются объяснить, какие механизмы могли породить такую частицу.
Речь идет о частице, получившей название Аматерасу, которая нарушает так называемый предел Грейзена—Зацепина—Кузьмина, определяющий максимальную энергию космических частиц при дальних перелетах. Несмотря на попытки восстановить ее путь, ученые пришли к выводу, что она прилетела из огромной пустой области космоса, где нет известных объектов, способных породить такой феномен. Это открытие может указывать на неизвестные физические процессы и требует пересмотра существующих теорий, заключили исследователи.