Трассу в районе города Миллерово Ростовской области засыпало снегом

Ранее синоптики предупредили о небольших и умеренных осадках в виде мокрого снега и дождя, по северу область пообещали метель. На дорогах сохранятся гололедица и ветер до 15−20 м/с, утром 4 января порывы временами могут достигать 23 м/с. Температура воздуха ночью составляла от −2 до +3 градусов, при прояснениях было до −6. Днем ожидается от −1 до +4. Непогоду прогнозируют до 21 часа 4 января.