Центральный защитник сборной РУз Абдукодир Хусанов стал лучшим молодым футболистом Азии

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Портал Goalpost назвал лучшего молодого футболиста Азии 2025 года. Им стал центральный защитник сборной Узбекистана и английского футбольного клуба Манчестер Сити Абдукодир Хусанов, сообщает ИА «Дунё».
Как отмечается, прошедший год стал важным этапом в карьере 21-летнего игрока. В январе он стал первым футболистом из Узбекистана, дебютировавшим в английской Премьер-лиге после перехода в «Манчестер Сити».
В июне Хусанов в составе национальной сборной Узбекистана принял участие в обеспечении выхода команды на чемпионат мира. В текущем сезоне защитник провел девять матчей за клуб из Манчестера.
«В ходе голосования Goalpost Хусанов опередил ряд перспективных футболистов Азии, включая представителей Узбекистана, Австралии, Индонезии, Республики Корея, Ирака, а также других стран региона», — говорится в сообщении.
Кроме того, узбекистанец занял 86-е место в рейтинге ста сильнейших футболистов мира по версии издания The Athletic, что свидетельствует о его растущем международном признании.
Абдукодир Хусанов также является самым дорогим азиатским футболистом. Его трансфер из «Ланса» в «Манчестер Сити», состоявшийся в начале 2025 года, оценивают в рекордные 40 млн фунтов.