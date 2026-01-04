Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину разбили лицо в кровь во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».
В третьем периоде хоккеист столкнулся с канадским защитником Луисом Кревьером, который попал Овечкину клюшкой по лицу. В результате удара у спортсмена пошла кровь и откололся кусок зуба.
Александр Овечкин в ходе матча против «Анахайм Дакс» в рамках Национальной хоккейной лиги вступил в драку с американским спортсменом Фрэнком Ватрано.
До этого главный тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не согласилась с тем, что Овечкин является лучшим спортсменом страны по итогам года. По ее словам, проблема заключается в том, что хоккеист выступает в североамериканской лиге.
12 декабря «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Тогда Овечкин достиг отметки 1800 набранных очков в карьере в НХЛ с учетом матчей плей-офф.