Жители Омской области выиграли более 41 млн рублей в новогодней лотерее

В новогоднем тираже гослотереи жители Омской области получили выигрыши на общую сумму 41 408 666 рублей. Счастливыми оказались 199 879 билетов, приобретенных в регионе.
В праздничном розыгрыше местные жители установили всероссийский рекорд по сумме призов. Общим итогом стало появление более ста новых лотерейных миллионеров из разных регионов страны.
Главный денежный приз был разделен поровну между тремя победителями из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей. Обладателем крупного приза в 100 млн рублей стал житель Липецкой области.
