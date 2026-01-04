Стали известны условия, по которым в 2026 году будут назначать пенсию по старости

По ее словам, в 2026 году пенсия по старости полагается женщинам в возрасте от 59 лет и мужчинам в возрасте от 64 лет — Социальный фонд России (СФР) будет назначать выплаты, как уточнила Ивановская, автоматически. Эксперт уточнила, что с 1 апреля в РФ ожидается индексация на 6,8% социальных пенсий, а также пенсий по гособеспечению. Данные изменения в первую очередь коснутся награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также тех граждан, которые пострадали при радиационных катастрофах.