Стали известны условия, по которым в 2026 году будут назначать пенсию по старости

По словам Ивановской, с 2026 года пенсия по старости будет назначена автоматически.
В наступившем 2026 году изменяются условия назначения страховой пенсии по старости. Она будет оформляться в автоматическом режиме для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения при наличии не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Об этом рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
«В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей», — сказала Ивановская в разговоре с агентством «Прайм».
Она добавила, что в 2026 году право на страховую пенсию по старости получают женщины, достигшие 59-летнего возраста, и мужчины с 64 лет. Как отметила Ивановская, назначение таких выплат Социальный фонд России (СФР) будет осуществлять в беззаявительном, автоматическом порядке.
Эксперт также сообщила, что с 1 апреля в России запланировано повышение на 6,8% социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. В первую очередь эти изменения затронут обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда», а также граждан, пострадавших в результате радиационных катастроф.
На территории Российской Федерации с 1 января 2026 года страховые пенсии как работающим, так и неработающим пенсионерам повышены на 7,6%. В результате индексации средний размер пенсии по старости превысил 27 тысяч рублей. Данное увеличение представляет собой совокупную индексацию, учитывающую как уровень инфляции, так и прогнозируемый рост заработной платы.