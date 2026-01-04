План «Ковёр» снят в аэропортах Саратова и Ярославля

Ранее в Белгородской области город Губкин подвергся атаке украинских беспилотников. Пострадала одна женщина, а также были повреждены здания. В ходе атаки загорелось торговое помещение, пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС. Также были повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, выбиты окна в восьми квартирах трёх многоквартирных домов, осколками посечён автомобиль. На месте происшествия продолжают работу все экстренные службы.