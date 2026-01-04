Истории россиян, которые спасли лошадь и не пожалели об этом

В начале нашего пути мы с Соней обе были «зеленые»: у меня было очень мало опыта в уходе за лошадью, а Соня еще не была обучена командам и особенностям взаимодействия с человеком. Мы познавали радости партнерства вместе. Характер у Сони непростой, и мы на конюшне с ребятами иногда шутим, что еще не известно, кто больше в схватке пострадал — она или медведь! Помимо радостных моментов, случались и трудности: не раз она от меня убегала или таскала по плацу, как «флажок». Но я не сдавалась. Много работала с Соней в руках, проходила курс по психологии лошади. Помогали работники приюта и другие волонтеры. Со временем мы достигли с Соней высокого уровня доверия и привязанности.