3I/ATLAS вызвал тревогу в научном сообществе из-за необычной трансляции

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля 2025 года. Ученые выяснили, что это комета из другой звездной системы. Ее облако — кома — примерно 24 километра в диаметре. Компьютерные модели показывают, что ей более 7,5 миллиарда лет, что почти в три раза старше Солнца. Это может быть самая старая из известных комет. 19 декабря Атлас прошел точку наибольшего сближения с Землей. Дистанция между небесным телом и нашей планетой составила около 270 миллионов километров, и ближе подойти к Земле комета уже не сможет.