3I/ATLAS вызвал тревогу в научном сообществе из-за необычной трансляции

Комета 3I/ATLAS подала радиосигналы, которые встревожили астрономов.
Межзвездный объект 3I/ATLAS начал испускать необычные радиосигналы. Они были зафиксированы во время его пролета через Солнечную систему и вызвали тревогу у ученых. Об этом сообщил астрономический новостной канал Astronomy Vibes.
«Этот межзвездный пришелец не просто проносится сквозь нашу Солнечную систему — он испускает странные, устойчивые радиосигналы, которые вызвали тревогу во всем научном сообществе мира. Это не случайные вспышки или фоновый шум», — сказано в сообщении новостного канала в соцсети X.
Сигналы обнаружил радиотелескоп MeerKAT — один из самых чувствительных в мире, работающий на узкой частоте. Ученые подтвердили наличие водорода, что характерно для комет, однако сила и регулярность излучения не укладываются в существующие модели. В ответ НАСА и крупные обсерватории усилили наблюдения за 3I/ATLAS, чтобы понять его природу, при этом угрозы для Земли объект не представляет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля 2025 года. Ученые выяснили, что это комета из другой звездной системы. Ее облако — кома — примерно 24 километра в диаметре. Компьютерные модели показывают, что ей более 7,5 миллиарда лет, что почти в три раза старше Солнца. Это может быть самая старая из известных комет. 19 декабря Атлас прошел точку наибольшего сближения с Землей. Дистанция между небесным телом и нашей планетой составила около 270 миллионов километров, и ближе подойти к Земле комета уже не сможет.
Атлас стал всего лишь третьим межзвездным объектом, зафиксированным астрономами за всю историю инструментальных наблюдений. Ранее были идентифицированы астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019-м.
Преобладающая точка зрения в научном сообществе заключается в том, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой. Вместе с тем астрофизик Леб не исключает гипотезу об искусственном происхождении объекта и выдвигает предположение, что он может представлять собой крупный «инопланетный корабль», указывая на ряд характеристик, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о неестественной природе кометы.