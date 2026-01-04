«Газета.Ru» составила рейтинг лучших телевизоров для покупки на начало 2026 года

Если идти по пути наименьшего сопротивления, то для геймерских сценариев можно смело брать модель из первой категории: в ней есть все обозначенные выше опции. Однако если есть стоит задача сэкономить, то можно присмотреться к серии LG С5. С5 — это «младший брат» флагманской линейки G5. Главным отличием С5 от G5 является отсутствие матрицы типа Primary Tandem RGB, что чревато более низкой пиковой яркостью (около 1000 нит). Что, впрочем, едва ли станет большой проблемой для геймера, если, конечно, его комнату не заливает солнечный свет. В остальном все функции для игр здесь присутствуют: высокая частота обновления (нативные 120 Гц против нативных 144 Гц у G5), а также VRR и ALLM. За звук отвечает 40-ваттная система из двух динамиков и одного сабвуфера.