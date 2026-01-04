Киркоров заявил, что у Баскова всегда можно взять денег взаймы

— Верю ли я в дружбу между артистами? На нашем примере с Колей — верю. Единственный ли это для меня пример крепкой дружбы в шоубизе? Ну, да, наверное… Есть ли кто-то ближе, чем Коля? Нет. У него всегда можно денег взаймы взять. Коля никогда не откажет. Он очень хороший, добрый, талантливый и богатый, — рассказал Киркоров на шоу «Натальная карта».