Овечкину до крови разбили лицо клюшкой во время матча НХЛ

Все произошло в третьем периоде, россиянина задел защитник «Чикаго» канадец Луи Кревье. После столкновения с соперником Овечкин с усилиями добрался до скамейки, однако в скором времени вернулся к игре и выразил претензии судье из-за того, что тот не увидел нарушения правил со стороны Кревье.