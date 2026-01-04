Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкину до крови разбили лицо клюшкой во время матча НХЛ

Россиянину из клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину попали клюшкой по лицу во время матча с «Чикаго Блэкхокс».

Источник: Аргументы и факты

Российскому хоккеисту Александру Овечкину, выступающему в качестве нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», во время матча с «Чикаго Блэкхокс» попали клюшкой по лицу, в результате чего у него пошла кровь и откололся кусок зуба.

Все произошло в третьем периоде, россиянина задел защитник «Чикаго» канадец Луи Кревье. После столкновения с соперником Овечкин с усилиями добрался до скамейки, однако в скором времени вернулся к игре и выразил претензии судье из-за того, что тот не увидел нарушения правил со стороны Кревье.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Чикаго» состоялся минувшей ночью, на 4 января, завершившись победой последнего клуба со счетом 3:2 после буллитов.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал свою серию игр в НХЛ без заброшенных шайб, насчитывавшую девять матчей, а также что он вышел на третье место по количеству заброшенных шайб в лиге в декабре.