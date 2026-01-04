Овечкину до крови разбили лицо клюшкой во время матча НХЛ

Российскому хоккеисту Александру Овечкину, выступающему в качестве нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», во время матча с «Чикаго Блэкхокс» попали клюшкой по лицу, в результате чего у него пошла кровь и откололся кусок зуба.
Все произошло в третьем периоде, россиянина задел защитник «Чикаго» канадец Луи Кревье. После столкновения с соперником Овечкин с усилиями добрался до скамейки, однако в скором времени вернулся к игре и выразил претензии судье из-за того, что тот не увидел нарушения правил со стороны Кревье.
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Чикаго» состоялся минувшей ночью, на 4 января, завершившись победой последнего клуба со счетом 3:2 после буллитов.
Ранее сообщалось, что Овечкин прервал свою серию игр в НХЛ без заброшенных шайб, насчитывавшую девять матчей, а также что он вышел на третье место по количеству заброшенных шайб в лиге в декабре.