Жители нескольких районов Ростова сообщили о громких звуках

Напомним, по информации губернатора Юрия Слюсаря, вечером в субботу воздушную атаку отразили в Таганроге и Неклиновском районе. После этого в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района оказалось выбито окно в тамбуре частого дома. Предварительно, пострадавших нет.