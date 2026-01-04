Ричмонд
Жители нескольких районов Ростова сообщили о громких звуках

Ростовчане обратили внимание на громкие звуки вечером 3 января.

Источник: Комсомольская правда

Жители нескольких районов Ростова-на-Дону обратили внимание на громкие звуки вечером 3 января. Сообщения об этом были опубликованы в соцсетях.

Интернет-пользователи предположили, что могли слышать работу ПВО. Также некоторые участники обсуждения пожаловались на хлопки петард.

Напомним, по информации губернатора Юрия Слюсаря, вечером в субботу воздушную атаку отразили в Таганроге и Неклиновском районе. После этого в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района оказалось выбито окно в тамбуре частого дома. Предварительно, пострадавших нет.

Также в ночь на 4 января беспилотник был уничтожен в Верхнедонском районе. Информация о разрушениях не поступала.

