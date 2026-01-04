Челябинцев приглашают в ледовый городок на увлекательную игровую программу

В челябинском ледовом городке пройдет семейная игровая программа «Путешествие по городу ЧЕ».
Челябинских детей и их родителей приглашают принять участие в семейной игровой программе в ледовом городке. Мероприятие «Путешествие по городу ЧЕ» состоится 4 января в ледовом городке. Об этом сообщают в Комитете по культуре города.
«4 января в 13:00 отправьтесь всей семьей в “Путешествие по городу ЧЕ” — увлекательную игровую программу. Гуляем, смеемся и пишем письма на волшебную почту», — отмечается в анонсе события.
Также организаторы напоминают, что ледовый городок на площади Революции открыт для посещения ежедневно с 9:00 до 23:00. Сам день 4 января назван в программе праздника «самым ароматным днем», поскольку посвящен «Дню вкусных мандаринов».