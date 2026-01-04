Ученые выяснили, что 3I/ATLAS перешел в режим невидимости, подлетев к Земле

Астрофизики выявили очередную аномалию, связанную с межзвездным объектом 3I/ATLAS, они обнаружили, что комета-НЛО при подлете к Земле перешла в «режим невидимости», узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, который ведет «первый человек, раскрывший, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».
«Ученые зафиксировали, как оно распространяло радиоволны за несколько дней до максимального сближения с Землей 17 декабря. А потом 19 декабря (максимально близко к нам) оно внезапно стало очень тусклым. Через 2 дня? Исчезло. Полное радиомолчание», — говорится в посте.
Автор подчеркивает, что объект могли специально выключить.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.
