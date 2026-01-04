Дороги, парки, автобусные полосы: что построят в Тюмени в 2026 году

Разговоры о второй объездной ведутся уже несколько лет. Закончить документацию хотели в 2023 году, а приступить к работам в 2025-ом. Но только в этом году дадут старт строительству второго кольца. Сметная стоимость работ составляет 19,6 миллиарда рублей. Планируется выкупить 83 земельных участка. На строительство дороги заложено три года. Закончить все работы планируют к 2029 году. Возведение будет проходить в четыре этапа.