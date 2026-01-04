Дороги, парки, автобусные полосы: что построят в Тюмени в 2026 году

Помимо зданий, в микрорайонах появятся и новые дороги.
Тюмень готовится к крупным стройкам в 2026 году — в планах реконструкция площади Борцов Революции, начало возведения второй объездной, километры дорог в новых микрорайонах и многое другое. Что еще появится в городе — в материале URA.RU.
Дороги.
Согласно документу администрации, в 2026-ом на ремонт и строительство объектов потратят 1,7 миллиарда рублей. В том числе, создадут подъезд к Червишевскому кладбищу-2 с Червишевского тракта (119 миллионов) и построят дороги в микрорайоне Велижанский (73 миллиона). Также на ремонт моста через протоку озера Оброчное по Дамбовской на Лесобазе выделят 116 миллионов.
Помимо этого приступят к разработке проектов следующих объектов: подъезд к межуниверситетскому кампусу со стороны Мельникайте, два выезда на объездную по улицам Константина Посьета и Александра Митинского (Ново-Патрушево), капитальный ремонт улиц Лесобазовская, Уватская, Семена Урусова, Крайняя, проезда в районе Воронинских горок.
Развязки.
24 октября прошлого года запустили рабочее движение по развязке на Московском тракте. Но как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, полноценное открытие объекта состоится в 2026 году. Сейчас никаких ограничений для проезда нет, официально объект введут в эксплуатацию в следующем году. Пока не работают лифты надземных переходов. Общая протяженность развязки — почти семь километров. Объект станет частью будущей второй объездной.
Парки.
Помимо этого, в следующем году преобразят площадь Борцов Революции. Новый облик территории выбирали сами горожане. Вариант, за который проголосовали тюменцы, предполагает развитие темы сада. В центре сквера появится фонтан с чашей в виде амфоры, возле набережной — амфитеатр под открытым небом.
Также власти планировали сделать второй городской пляж на озере Нижнее Кривое. Но в 2026 году там появится палаточный лагерь.
Вторая объездная.
Разговоры о второй объездной ведутся уже несколько лет. Закончить документацию хотели в 2023 году, а приступить к работам в 2025-ом. Но только в этом году дадут старт строительству второго кольца. Сметная стоимость работ составляет 19,6 миллиарда рублей. Планируется выкупить 83 земельных участка. На строительство дороги заложено три года. Закончить все работы планируют к 2029 году. Возведение будет проходить в четыре этапа.
Автобусные полосы.
Также на пяти улицах продлят автобусные полосы. Выделенка появится на Ленина (от Первомайской до Орджоникидзе), Профсоюзная (от 50 лет Октября до Республики), Мельникайте (от Дружбы до Инженерной, от Дмитрия Менделеева до Федюнинского), Широтная (от Мельникайте до Пермякова), Пермякова (от 50 лет Октября до Республики).
Школы и детские сады.
Уже в этом году в эксплуатацию введут три долгожданные школы Березняковском, Ямальском-1 и на Красных Зорь. Последнее учреждение будет коррекционным, оно предназначено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2026-ом приступят к строительству школы в пятом Заречном, там появится современный образовательный центр «Школа Лира». В проект входит школа на 1 400 учеников, детский сад на 250 воспитанников и центр дополнительного образования.
Межвузовский кампус.
Над созданием кампуса в районе озера Круглое региональные власти и федеральное правительство работают третий год. Завершить строительство всех объектов планируется до конца 2028 года. Ввести в эксплуатацию здание гостиницы планируют в 2026 году.