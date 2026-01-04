Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию

По ее словам, если говорить о специальностях, которые в Крыму сегодня можно отнести к дефицитным, «то это традиционно анестезиологи, потому что работа сложная, ответственная, к тому же с наркотическими препаратами».
«И это целый спектр детских специалистов: детский уролог, детский хирург, детский эндокринолог и так далее — они тоже сегодня крайне необходимы в республике», — добавила Рубель.
По ее словам, государство в целом и республика в частности используют сегодня различные методы и средства, чтобы восполнить дефицит медиков.
Так, например, по словам Рубель, для студентов-целевиков в медакадемии, которые учатся на «хорошо» и «отлично», не пропускают занятий и не берут академические отпуска, предусмотрена доплата от 40 до 60 тысяч рублей.
«То есть республика не просто ждет целевика, но подкрепляет его материально, чтобы замотивировать», — сказала она.
Правда, если, будучи уже доктором, выпускник не выполнит взятых на себя обязательств, то потраченные на него государством средства придется вернуть, причем, согласно изменениям в законодательстве, в троекратном размере, добавила Рубель.
Тем не менее, после принятия нового закона об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов массового потока заявлений на отчисление из крымской медицинской академии не поступило.
Что касается так называемой президентской доплаты, которую ввели по поручению главы государства в прошлом году — а это 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч для среднего медперсонала, — то она уже сегодня «серьезно поменяла архитектуру кадровой службы в республике», в сельской местности и в малых городах, указала Рубель.
В районных больницах, действительно, произошел приток медицинского персонала. И это дало еще свои плюсы, потому что некоторые специалисты, переезжая в районы, начали развитие какого-то вида помощи, которого там раньше не было. Это здорово, когда в районе появляется человек, вокруг которого начинает обрастать целая служба.
Один из таких примеров — в Бахчисарайской центральной районной больнице, где новый доктор-травматолог активно старается развивать не только направление неотложной и травматологической помощи, но и ортопедию, а именно трансплантацию суставов, рассказала Рубель.
В целом же в Крыму, считает она, «огромный спектр мер социальной поддержки» для молодых медиков, а перспективы еще больше.
«Вот буквально сейчас мы занимаемся мониторингом действия статьи 10.2 закона “О здравоохранении в Республике Крым”, которая дает возможность найма жилья или покрытия расходов по ипотеке до 30 тысяч рублей. Кроме этого, в сельской местности есть возможность получения земельного участка в пользование на 5 лет, и если там появится дом, то он переходит в собственность медицинского работника», — перечислила она.
Есть также небольшая компенсация расходов на твердое топливо или энергетику.
А еще законом предусмотрены теперь доплаты для дефицитных специальностей, перечень которых утверждается Советом министров Республики Крым ежегодно, а иногда и чаще, сказала Рубель. Такая доплата, по ее словам, полагается и врачам, и фельдшерам, и среднему медицинскому персоналу, и составляет она 4 — 7 тысяч рублей.
«И мы служебные квартиры ежегодно приобретаем и передаем в пользование иногородних докторов, которые приехали жить и работать в Республику Крым. И еще одна из мер социальной поддержки — компенсация аренды жилья для иногородних», — добавила она.
Также Рубель уверена: приток специалистов-медиков в Крым и из других регионов страны непременно последует, потому что «жить и работать в Крыму — это большое счастье».
«Тут и горы, и море, и отношение к медицине в Крыму сильно поменялось за последние десять лет. Поэтому ожидаем, что будет приток специалистов», — резюмировала глава комитета Госсовета по здравоохранению.