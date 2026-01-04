Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию

«Вот буквально сейчас мы занимаемся мониторингом действия статьи 10.2 закона “О здравоохранении в Республике Крым”, которая дает возможность найма жилья или покрытия расходов по ипотеке до 30 тысяч рублей. Кроме этого, в сельской местности есть возможность получения земельного участка в пользование на 5 лет, и если там появится дом, то он переходит в собственность медицинского работника», — перечислила она.