Овечкин получил удар клюшкой по лицу в матче НХЛ против «Чикаго»

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму лица во время матча регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс». В результате удара клюшкой у хоккеиста пошла кровь, а также скололся один из передних зубов.
Встреча, прошедшая в ночь на воскресенье, завершилась победой «Чикаго» со счётом 3:2 по буллитам. Овечкин не смог отметиться результативными действиями во втором матче подряд.
Ранее сообщалось, что «Тампа» разгромила «Сан-Хосе» благодаря суперигре Кучерова.
