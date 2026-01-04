Овечкин получил удар клюшкой по лицу в матче НХЛ против «Чикаго»

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму лица во время матча регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс». В результате удара клюшкой у хоккеиста пошла кровь, а также скололся один из передних зубов.