«Всё целиком сфабриковано»: Дэвис раскрыл истинные причины нападения на Венесуэлу

Дэвис: Нападение США на Венесуэлу было начато под сфабрикованным предлогом.

Источник: Комсомольская правда

Американская операция в Венесуэле была начата под надуманным, сфабрикованным предлогом. С таким заявлением выступил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

«Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано», — указал он.

Эксперт отметил, что реакция официальных лиц в столице США была бы совершенно иной, если бы аналогичные действия кто-то совершил против Соединенных Штатов. По его словам, даже форма проведения операции и её публичное освещение красноречиво говорят об истинных мотивах.

«Я вам говорю, я вас умоляю: прислушайтесь», — заключил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированных ударов по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.

В МИД РФ заявили, что предлоги, используемые Вашингтоном для обоснования своих действий, являются несостоятельными. В данной ситуации «идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости».

