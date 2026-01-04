Сквозь три границы: стало известно, откуда в Когалым (ХМАО) привезли аквапарк

Доставка целого аквапарка из Турции в город Когалым (ХМАО) стала одним из самых масштабных транспортных проектов 2025 года. Главным вызовом при организации этой перевозки стало не только пересечение нескольких границ и большой объем партии, но и особая чувствительность элементов конструкции. Об этом рассказали в транспортной компании.