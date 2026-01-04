Сквозь три границы: стало известно, откуда в Когалым (ХМАО) привезли аквапарк

Конструкции аквапарка проделали путь от Эгейского моря к сибирским морозам.
Доставка целого аквапарка из Турции в город Когалым (ХМАО) стала одним из самых масштабных транспортных проектов 2025 года. Главным вызовом при организации этой перевозки стало не только пересечение нескольких границ и большой объем партии, но и особая чувствительность элементов конструкции. Об этом рассказали в транспортной компании.
«ГК “Деловые Линии” перевезла целый аквапарк: из Турции в город Когалым (ХМАО). Сложность доставки была связана не только с трансграничной перевозкой и большим объемом груза, но и хрупкостью составляющих: большинство деталей были из стеклопластика», — сообщили РИА Новости в ТК.
Маршрут следования груза пролегал через территорию Турции, Грузии и России. Общая протяженность пути превысила 5,5 тысячи километров. Для транспортировки потребовалась поэтапная погрузка и тщательная фиксация деталей, чтобы исключить повреждения.
Торжественное открытие аквапарка в Когалыме «На гребне волны» после проведенной реконструкции состоялось 27 августа. Работы по обновлению объекта велись с августа 2023 года.