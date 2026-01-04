Ричмонд
Глава Пентагона не исключил проведение полномасштабной операции в Венесуэле

Военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет не исключил возможности проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы. Об этом в субботу, 3 января, он заявил в интервью телеканалу CBS.

— В конечном счете мы будем контролировать, что произойдет дальше, — подчеркнул Хегсет.

Также на вопрос о том, означает ли это, что США могут перейти к полномасштабной операции, глава Пентагона заявил, что «готовы».

На территорию штаб-квартиры антинаркотического управления в Нью-Йорке приехал кортеж, предположительно, с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. В составе кортежа также имеется бронетранспорт. Также в Сети были опубликованы первые кадры с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес после их похищения американскими военными.

3 января в Каракасе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Что известно о нападении американских войск на страну на данный момент — в материале «Вечерней Москвы». Вице-президент страны Делси Родригес заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
