В Самаре нашли нарушения по очистке кровель от снега и наледи

«3 января проверку провели в Ленинском и Самарском районах. Нареканий было больше, чем хотелось бы — и по своевременному вывозу снега, и по очистке крыш многоквартирных домов от наледи, и по уборке во дворах», — рассказал мэр Самары Иван Носков.