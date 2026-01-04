В Самаре нашли нарушения по очистке кровель от снега и наледи

Новогодние праздники пришли в Самару с температурными качелями. Температура воздуха менялась от −5 до −18 градусов всего за пару дней. В связи с этим специалисты региональной ГЖИ решили проверить работу управляющих компаний по очистке кровель.
«3 января проверку провели в Ленинском и Самарском районах. Нареканий было больше, чем хотелось бы — и по своевременному вывозу снега, и по очистке крыш многоквартирных домов от наледи, и по уборке во дворах», — рассказал мэр Самары Иван Носков.
Отдельные замечания, по словам мэра, касались очистки крыш социальных и коммерческих объектов. Все нарушения были зафиксированы. Теперь УК и владельцы объектов должны их устранить. В противном случае им грозит штраф от 250 тысяч рублей.