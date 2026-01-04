Ричмонд
Вдали друг от друга под строгой охраной: стали известны возможные условия содержания Мадуро и его жены в СИЗО Нью-Йорка

Миллер: Мадуро и его супруга могут содержаться в раздельных камерах в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, доставленные в Нью-Йорк, могут быть помещены в раздельные камеры в следственном изоляторе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на аналитика Джона Миллера.

По словам Миллера, специализирующегося на вопросах правоохранительных органов и разведки, в отношении обоих будут применены специальные административные меры. Это означает содержание под строгой охраной, причем супруги могут находиться вдали друг от друга.

Эксперт также описал процедуры, которые должны будут пройти задержанные. В их числе — дактилоскопия и фотографирование. Полученные данные затем планируется внести в единую систему таможенного и пограничного контроля США.

Еще один источник, пожелавший остаться анонимным, добавил новые детали. По его информации, супругу венесуэльского лидера уже направили на дополнительный медицинский осмотр.

Напомним, что американские власти перевезли Николаса Мадуро в судебный округ США, где действует смертная казнь. Это создает теоретическую возможность применения к нему высшей меры наказания. Поводом стали обвинения в наркотерроризме, которые выдвинула прокуратура США.

