Россиянам раскрыли, как еще можно будет использовать водительства права

Чаплин отметил, что в настоящее время гостям предоставляется возможность выбора документа, удостоверяющего личность, что особенно актуально в случаях, когда паспорт по ошибке оставлен дома. Данные о постояльце, включая номер водительского удостоверения, будут фиксироваться в том же порядке, что и при предъявлении паспорта. Единственным отличием станет указание в соответствующей графе иного документа-основания. При этом сотрудникам средств размещения не требуется проходить дополнительное обучение, поскольку порядок регистрации остается прежним.