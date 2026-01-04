Россиянам раскрыли, как еще можно будет использовать водительства права

Водительское удостоверение можно использовать для заселения в отели.
С начала текущего года при заселении в гостиницы, санатории, пансионаты, кемпинги и иные аналогичные объекты граждане вправе предъявлять администрации не только общегражданский паспорт, но и национальное водительское удостоверение. Об этом сообщил депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Администрация гостиницы или другого учреждения через специальные каналы связи сможет проверить подлинность предъявленного документа, сверившись с базами данных Госавтоинспекции. Такой механизм позволяет исключить случаи мошенничества и гарантирует достоверность сведений о постояльце», — сказал Чаплин, слова которого приводит «Лента.ру».
По мнению парламентария, данное нововведение значительно повышает удобство взаимодействия граждан с сервисными службами. Как он отметил, соответствующее право закреплено внесенными поправками в правительственные акты, а его техническую реализацию обеспечивает МВД РФ. Вместе с тем депутат подчеркнул, что использование этой нормы носит необязательный, рекомендательный характер. Основным документом, удостоверяющим личность гражданина России, по-прежнему остается паспорт.
Чаплин отметил, что в настоящее время гостям предоставляется возможность выбора документа, удостоверяющего личность, что особенно актуально в случаях, когда паспорт по ошибке оставлен дома. Данные о постояльце, включая номер водительского удостоверения, будут фиксироваться в том же порядке, что и при предъявлении паспорта. Единственным отличием станет указание в соответствующей графе иного документа-основания. При этом сотрудникам средств размещения не требуется проходить дополнительное обучение, поскольку порядок регистрации остается прежним.