Эксперт Текутьева: на развитие проектов биоэкономики в РФ нужно до 10 лет

«На развитие биоэкономики нужно от 7 до 10 лет. Обычные проекты можно реализовать гораздо быстрее, но все, что связано с биотехнологиями, имеет достаточно длительный цикл. Это вопрос не столько сроков, сколько стратегии. Стратегически биотехнологии сегодня являются тем самым прорывом, который в мире уже показывает свои результаты», — сказала Текутьева.