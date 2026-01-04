Ричмонд
В Курганской области увеличили прожиточный минимум на 2026 год

Власти Курганской области установили новый размер прожиточного минимума, который начал действовать с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

Власти Курганской области установили новый размер прожиточного минимума, который начал действовать с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

«Правительство региона установило новые значения прожиточного минимума на 2026 год. На душу населения его величина составит 17 803 рубля, что на 1 134 рубля больше, чем в 2025 году. Для трудоспособного населения он установлен на уровне 19 405 рублей, для пенсионеров — 15 311 рублей, для детей — 17 269 рублей», — говорится в решении региональных властей.

Повышение показателя связано с его ежегодным пересмотром. Утвержденные суммы будут применяться при назначении и перерасчете различных региональных мер поддержки, включая выплаты малоимущим семьям, отдельные компенсации и детских пособий.